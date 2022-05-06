Başsavcılık terör örgütü FETÖ’nün gerçeklerini ortaya çıkarttı! İşte FETÖ inine girmenin yolları

"GÜLEN'E ZARAR GELMESİN DİYE EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKİP KENDİNİ PATLATIR MISIN?"

Soruşturma kapsamında şüpheli ve itirafçı olan KHK ile ihraç edilmiş eski Kurmay Binbaşı S.K. daha 13 yaşında örgütle tanıştığını, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı işgal girişiminde rol alan Mehmet Özer'in kendisini sınavlara hazırladığını, ışık evinde kaldığını ve burada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarını okuyup kasetlerini izlediklerini söyledi.

Bir gün FETÖ'cü Özer'in kendisine askeri lise sınavları için başvuru formlarını getirdiğini belirterek, "Formları doldurmadan evvel bana 'Fethullah Gülen'e zarar gelmesin diye el bombasının pimini çekip kendini patlatır mısın' diye sordu. Ben de hayat hikayesini dinlediğimden etkilenip ağlamaya başladım. Sadakatimden ikna oldu, formları doldurmaya başladık" dedi.