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FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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FETÖ’nün kaset kumpası davasında karar çıktı

Son dakika haberi...Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu davada karar açıklandı.

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