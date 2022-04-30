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Son dakika: Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Son dakika: Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberine göre Batman merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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