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FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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FETÖ’den yargılanan eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol’un tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında "ceza daireleri genel sorumlusu" olduğu ileri sürülen eski Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un, FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

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