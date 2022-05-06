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MSB son dakika: Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sevk öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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MSB son dakika: Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sevk öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı?

Askerlik PCR testi uygulaması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MSB ASAL tarafından Mayıs 2022 sınıflandırma dönemi ile 2022 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından askerlik PCR testi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sevk öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Askerlik PCR testi kalktı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulaması ile ilgili detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından PCR testi uygulamasının kalkıp kalkmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sevk öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı? İşte cevaplar...

ASKERLİK PCR TESTİ KALKTI MI?

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yükümlülere sevk öncesinde tarama amaçlı yaptırılan PCR testi uygulamasına son verildi.

SEVK TARİHLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Bu nedenle yedek subay, yedek astsubay adayları, erler ve bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin yeni sevk tarihleri tekrar düzenlendi. İşte 2022 Mayıs celbi ve bedelli askerlik sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup)
Sevk tarihi: 12 Mayıs 2022

Er (2'nci Grup)
Sevk tarihi: 09 Haziran 2022

Er (3'üncü Grup)
Sevk tarihi: 21 Temmuz 2022

Bedelli
Sevk tarihleri:

1) 12 Mayıs 2022

2) 09 Haziran 2022

3) 21 Temmuz 2022

4) 18 Ağustos 2022

5) 15 Eylül 2022

6) 13 Ekim 2022

7) 10 Kasım 2022

8) 08 Aralık 2022

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

12 Mayıs 2022 tarihindeki celp ve sevk döneminde sevke tabi olacaklar sevk belgesini 06 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, diğer celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi olacaklar ise sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

TESTİ POZİTİF OLANLAR

Kendiliğinden test yaptırıp test sonucunun pozitif olduğunu belgeleyenlerin askere sevkleri;

* Er (bedelli kapsamındakiler dahil) statüsündekilerin izolasyon süresinin bitimini takip eden gün,

* Yedek subay/astsubay adayı statüsündeki yükümlülerin izolasyon süresi bitim tarihi, sevk tarihi bitiminden sonra ise takip eden ilk yedek subay/astsubay celp ve sevk döneminde askerlik şubelerince yapılacaktır.

* Bu yükümlülerin izolasyon sonrasındaki sevkleri sırasında PCR testi aranmayacak,

* Bu madde kapsamında belirtilen tarihlerde sevkini yaptırmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.

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