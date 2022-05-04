FETÖ’nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Darbeci hainler 2004-2015 mezunu

İŞTE O ÇARPICI RAKAMLAR

Soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu güne kadar FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı subay, astsubay ve diğer personel olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen sayının tam 6 bin 492 kişi olduğu belirlendi. Sayının korkunçluğu kadar bir çarpıcı gerçek daha vardı. Bu subaylar FETÖ'cüler tarafından yetiştirilip mezun edilmiş, aktif olarak darbe girişimine katılmışlardı. Yine darbe girişiminden bugüne kadar FETÖ/PDY irtibatı nedeniyle ihraç edilen jet pilotu subay sayısının 927 olduğu ortaya çıktı.