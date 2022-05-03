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Karadeniz Akdeniz ile buluşuyor! İşte 2053’ün yol haritası

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Karadeniz Akdeniz ile buluşuyor! İşte 2053’ün yol haritası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bugüne kadar yapılan yatırımlarla yolların parolası "kesintisiz ve konforlu ulaşım" olarak belirlenirken, şimdi de 2053 hedefleri kapsamında doğubatı, kuzey-güney koridorunda stratejik projeler hayata geçirilecek.

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