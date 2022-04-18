Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde skandal üstüne skandal: Mansur Yavaş’tan 10 heykele 58 bin 600 TL! Kapalı kapılar ardında ’Takı sevdası’

"Alınan hediyelik eşyaların tamamı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak; hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır. Sadece eşyaların resimlerinin altına "265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Başkan), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)" ibareleri yer almaktadır."

"Hediyelik ve özellikle gümüşten mamul bayan takılarının belediye bütçesinden alınması ve kime ve ne için verildiğinin gösterilememesi, bunların kişisel amaçla mı yoksa belediyenin temsil ve ağırlaması amacıyla mı yapıldığı hususunda önemli tereddütler oluşturmuştur."

"İhalenin hep aynı kişiye verilmesi, tekliflerin de prosedürü tamamlamak için alındığı izlenimini kuvvetlendirmiş ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmadığı sonucunu ortaya koymuştur."