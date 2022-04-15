Mansur Yavaş öğrencilere destek değil köstek oldu! AK Parti’nin indirim teklifini veto etti

KİPEL: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel de; "Öğrenci kardeşlerimizin mağdur olmaması içim 60 TL den 90 TL ye çıkarılan abonman ücretlerinin 30 TL'lik artan kısmının belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini söyledik. Sonuç olarak önergemiz oylandı Cumhur ittifakının evet, Millet ittifakının hayır oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖNERGEDE NE DENİLİYOR?

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede, şöyle deniliyor: