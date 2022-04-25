Mansur Yavaş sözünde durmadı! İhale skandalında belgeler ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: İhalelerde şeffaflık için namus sözü veren CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sözünde durmadı. Ortağı Seyfi Temiz’in oğlu Tunahan Temiz’e ihale verdiği ortaya çıktı.
Beypazarı ilçesinde Mansur Yavaş'ın da ortağı olduğu Saray Gümüş Kuyumculuk Turizm Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklarından Seyfi Temiz'in oğlu Tunahan Temiz'in ABB Özel Kalem Müdürlüğü'nden takı ihalesi aldığını gösteren belgeler ortaya çıktı.
ABB Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda, "(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı tespit edilmiştir" denildi.
Raporda; Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Gökhan Arslan, Rüştü Biçer imzası yer alıyor. Denetim Komisyonu Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir yürütüyor.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan raporda, Büyükşehir Özel Kalem Müdürlüğü'nün takı ihalesinin hep aynı kişiye verildiğine dikkat çekildi.
İŞTE O RAPORDAN
"(Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı, her ihalede aynı kişilerden teklif alınmış gibi gösterilmesine rağmen, tekliflerin de her seferinde aynı kişiler tarafından verildiği, ihalelerin aynı kişiye verildiği tespit edilmiştir.."
"Alınan hediyelik eşyaların tamamı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak; hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır.
Sadece eşyaların resimlerinin altına "265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Başkan), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)" ibareleri yer almaktadır."
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