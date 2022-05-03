Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?
3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın idrak edilmeye başlamasıyla beraber birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil olması nedeniyle çalışmaya ara verdi. Bu sebeple Bayramda kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?
Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Resmi tatil sebebiyle çoğu kamu kurum ve kuruluşu ve pek çok özel sektör firması hizmetlerine ara verdi. Peki, Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?
RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde tatil olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak.
Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.
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- Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?
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