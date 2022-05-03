Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Resmi tatil sebebiyle çoğu kamu kurum ve kuruluşu ve pek çok özel sektör firması hizmetlerine ara verdi. Peki, Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs Aras, Yurtiçi, Sürat, MNG kargo saat kaçta açılacak?