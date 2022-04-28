28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Panama'da önemli temaslar: Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Panama'da önemli temaslar: Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan Panama’da önemli temaslar: Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO’nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile basına açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA