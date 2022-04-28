Özel araçla dilenci servisi! Bursa’da bölgelere dağıtım yapılıyor

Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

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