Özel araçla dilenci servisi! Bursa'da bölgelere dağıtım yapılıyor
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki dilencilerin tavırları vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Yapılan araştırma sonrasında dilencilerin özel araçla bölgelere servis edildiği ortaya çıktı.
Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor.
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