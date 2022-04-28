28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Özel araçla dilenci servisi! Bursa'da bölgelere dağıtım yapılıyor

Özel araçla dilenci servisi! Bursa'da bölgelere dağıtım yapılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Özel araçla dilenci servisi! Bursa’da bölgelere dağıtım yapılıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki dilencilerin tavırları vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Yapılan araştırma sonrasında dilencilerin özel araçla bölgelere servis edildiği ortaya çıktı.

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor.

Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA