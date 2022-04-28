10 bin sayfalık rapor hazırlandı! İBB’deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu’na soruşturma izni

"İBB'YE OLAN BORÇLARINI BİLE ÖDEYEMEMİŞLER"

Yapılan şikayetlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olan iş adamı Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından seçimlerden sonra kurulan BVA Reklam ve Danışmanlık şirketinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan Kültür A.Ş. tarafından ihale açılmadan mevzuata aykırı olarak davetiye usulü ile İstanbul'un tüm duvar panoları, yol kenarları, üst geçitleri, reklam ekranları gibi reklam alanlarının ihalesinin verildiği, İBB ve tüm iştiraklerinin özellikle vinil baskı işlerinin piyasa değerinin 4-5 katı bedelle Subaşı ailesine ait "Popüler Reklam Şirketi" ve "Genç Popülist Reklam Şirketine" verildiği, 2019 yılı Ekim ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine borçlu olan bu şirketlerin bu yolla finanse edilerek, ışıklı reklam ekranları projesinin uygulamaya konulduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Subaşı ailesinin, bırakınız böylesi büyük yatırımları gerçekleştirecek finansal gücünün olmasını İBB'ye olan borçlarını dahi ödeyemediği belirtildi.