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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Brezilya'da önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Brezilya’da önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Terör ile mücadelede işbirliğine önem veriyoruz. İlerleyen dönemlerde adımlar atacağıma inanıyoruz." dedi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Brezilya ile turizm alanında işbirliğini arttırmak istediğini belirtti.

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