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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay gazetesi El Pais için makale kaleme aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay gazetesi El Pais için makale kaleme aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay’ın Ankara’da büyükelçilik açma kararı almasını ve halihazırda bir Büyükelçi atamış olmasını mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’ın bölgede kalıcı barış ve istikrarı hedefleyen bu çabalarına eminim ki Uruguay da halkı ve hükümetiyle destek verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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