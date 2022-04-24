Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni provokatörlere 'bozkurt'lu yanıt! Sosyal medyada büyük beğeni topladı
Uruguay'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olayların yıldönümü nedeniyle Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto eden topluluğa 'bozkurt' işareti yaparak karşılık verdi. Çavuşoğlu'nun hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.
Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.
BOZKURT İŞARETİYLE YANIT VERDİ
Çavuşoğlu, Ermeni provokatörlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alan, sözde Ermeni soykırımını savunan Ermeni provokatörlere verdiği net cevap büyük beğeni topladı.
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