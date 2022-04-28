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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosu bitti: Faturasını ödedi

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik tiyatrosu bitti: Faturasını ödedi

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkı provoke etmek amacıyla 3 ay boyunca elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişti. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' tiyatrosu, faturayı ödemesiyle birlikte bugün sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkı provoke etmek amacıyla Ankara Çukurambar'daki evinin faturasını ödemeyeceğini açıklamış; 3 ayın üzerine ise elektriksiz kalmıştı.

21 Nisan günü elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca eşiyle beraber karanlıkta yaşayacağını söylemişti.

FATURAYI ÖDEDİ

Bir haftalık sürecin dolmasıyla CHP Lideri, 3 aylık bin 30 TL olan faturasının ödemesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu bin 30 TL'ye ek olarak 28 TL de açma-kapama ücreti ve gecikme faizi ödemek zorunda kaldı.

Ödeme işleminin tamamlanmasıyla Kılıçdaroğlu'nun evine sabah saatlerinde ekipler tarafından yeniden elektrik verildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK TİYATROSU BÖYLE DEŞİFRE OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrikleri kesik evi ziyaret etti" şovunun perde arasını gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bir aileyi ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti.

Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.

ELEKTRİKLER OLDUĞU HALDE IŞIKLARI NEDEN AÇMADINIZ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

BAŞKENT EDAŞ: ELEKTRİK KESİNTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin, "Tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gidilmesinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."

NELER YAŞANMIŞTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' üzerinden giriştiği algı oyunu deşifre oldu.

Kılıçdaroğlu, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesildi.

Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi.

Nisan ayında gelen faturayı da ödemeyen Kılıçdaroğlu elektriğinin kesildiğini eşinden öğrendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kendisinden başka hiç kimsenin sözde eylemine katılmadığı Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen konutunun önünde basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca ödemediği fatura ile ilgili olarak, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o" dedi.

TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun fatura üzerinden giriştiği algı operasyonu vatandaştan tepki çekti.

Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu geceliği 100 bin liralık otel odalarında konaklayıp daha sonra giriştiği bu tiyatro sebebiyle eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU TİYATROYU SÜRDÜRDÜ

Kılıçdaroğlu, "Evinin elektriği 4 aydır kesik" iddiasıyla Ankara Keçiören'de oturan Demir ailesi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyarete ilişkin "Kimse keyfi olarak faturamı ödemiyorum demez. Yaşanan trajedi onların kaderi değil. Bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor. Türkiye böyle derin bir trajediyle karşı karşıya." iddiasında bulundu.

"4 AYDIR ELEKTRİKLERİ KESİK" İDDİASI YALAN ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailenin elektriğinin 4 aydır kesik olmadığı ortaya çıktı.

Güllü Demir'in elektrik borcu sebebiyle 31.03.2022 tarihinde elektriği kesildiği öğrenilirken 05.04.2022'de borcun ödenmesi ile birlikte elektrik verildiği ortaya çıktı.

2 KEZ PANDEMİ VE DOĞAL GAZ YARDIMI ALDI

Öte yandan Güllü Demir'in 2 kez pandemi yardımı Şubat ayında da doğal gaz yardımı aldığı Bu iki başvuru haricinde, ne çocuklarının ihtiyaçları ne de diğer konular için hiçbir şekilde başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Eşinden boşanan ve kızlık soyadı olan 'Demir'i kullanan Gülce Konca'nın öte yandan yaralama tehdit ve intihara teşebbüsten kaydı olduğu ortaya çıktı.

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞINDAN "4 AYDIR ELEKTRİĞİ KESİK OLDUĞU" İDDİA EDİLEN ABONEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Keçiören Kaymakamlığı, ikametgahına 4 aydır elektrik verilmediği iddia edilen vatandaşın elektriğinin borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğini, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, söz konusu vatandaşın ikametgahının elektriğinin öne sürüldüğü gibi 4 aydır kesik olmadığının belirlendiği aktarıldı.

Elektriğin, borcu nedeniyle, dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğinin, 5 gün sonra, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşımıza 2021'de 2 kez pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 şubat ayında doğal gaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 lira destek sağlandığı, ailenin bugüne kadar pandemi ve doğal gaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır."

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