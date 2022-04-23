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Haberler Galeri 100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 3 aydır faturasını ödemediği için elektriklerinin kesildiğini açıklaması kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hafta boyunca karanlıkta kalacağına yönelik paylaşımda bulunan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in paylaşımlarına ilginç cevaplar verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gecesi 100 bin TL olan Hilton'da konakladığına dikkat çekti.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:15
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100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 3 aydır faturasını ödemediği için elektriklerinin kesildiğini açıklaması kamuoyunda inandırıcı bulunmadı.

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100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

KEMAL KILIÇDAROĞLU, GECESİ 100 BİN TL OLAN OTELDE KONAKLIYOR
Vatandaşlar; Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hafta boyunca karanlıkta kalacağına yönelik paylaşımda bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ve CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki paylaşımlarına ilginç cevaplar verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gecesi 100 bin TL olan Hilton'da konakladığına dikkat çekti.

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100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BİR GECELİK OTEL MASRAFIYLA 25 YIL BOYUNCA ELEKTRİK FATURASINI ÖDER"
Vatandaşlar; Deniz Demir ve Özgür Özel'e paylaşımlarına tepki gösterdi ve "Aylık 300 TL'lik elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilen Kılıçdaroğlunun, geceliği 100.000 TL olan otele geçip halka halkçılık dersi vermesi bekleniyor… Kılıçdaroğlu'nun bir gecelik otel masrafı ile 25 yıl boyunca elektrik faturası ödeyebileceğini biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı.

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100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

"ÇALDIKLARIYLA DEĞIL ELEKTRİK FATURASI, BARAJ YAPILIRDI"
İhsan Çelebi ise, CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklarını hatırlattı. Çelebi; Menemen Belediye Başkanı'nın 50 milyon, Yalova Belediye Başkanı'nın 20 milyon, Ceylan Belediye Başkanı'nın 15 milyon, Bilecik Belediye Başkanı'nın 5 milyon TL yolsuzluk ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle görevden alındıkları veya tutuklandığını hatırlatarak, "Gençler inanmayın bu masallara. Bunların yaptığı yolsuzluk ve hırsızlık ayyuka çıkmış. Değil elektrik faturası, baraj yapılırdı çaldıklarıyla.." dedi.

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100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

"GECELİĞİ 100 BİN TL OLAN OTELDE KAL AMA EVDE KULLANDIĞIN ELEKTRİĞİN PARASINI ÖDEME!"
Vatandaşlar; CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tek adam rejiminin ülkeyi soktuğu derin yoksulluğa dikkat çekmek için 1 hafta boyunca karanlıkta kalacak" ve CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun ev elektriği, yetkililer tarafından kesildi" şeklindeki paylaşımlarına şöyle tepki gösterdi: