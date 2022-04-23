100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

"ÇALDIKLARIYLA DEĞIL ELEKTRİK FATURASI, BARAJ YAPILIRDI"

İhsan Çelebi ise, CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklarını hatırlattı. Çelebi; Menemen Belediye Başkanı'nın 50 milyon, Yalova Belediye Başkanı'nın 20 milyon, Ceylan Belediye Başkanı'nın 15 milyon, Bilecik Belediye Başkanı'nın 5 milyon TL yolsuzluk ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle görevden alındıkları veya tutuklandığını hatırlatarak, "Gençler inanmayın bu masallara. Bunların yaptığı yolsuzluk ve hırsızlık ayyuka çıkmış. Değil elektrik faturası, baraj yapılırdı çaldıklarıyla.." dedi.