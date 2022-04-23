23 Nisan 2022, Cumartesi
100 bin liralık otel keyfi yapıp elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 3 aydır faturasını ödemediği için elektriklerinin kesildiğini açıklaması kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hafta boyunca karanlıkta kalacağına yönelik paylaşımda bulunan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in paylaşımlarına ilginç cevaplar verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gecesi 100 bin TL olan Hilton'da konakladığına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:15
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