CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikler gerçekten kesik miydi? Bakan Fatih Dönmez gerçekleri ortaya çıkarttı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkı provoke ederek elektrik faturası ödemeyeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği bir evin de elektriklerinin kesik olduğunu göstererek şov siyasetine devam eden Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu evin o gün elektriklerinin olduğunu belirterek "Elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu yöneltti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrikleri kesik evi ziyaret etti" şovunun perde arasını gözler önüne serdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bir aileyi ziyaret etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti.
Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.
ELEKTRİKLER OLDUĞU HALDE IŞIKLARI NEDEN AÇMADINIZ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANMIŞTI?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik' üzerinden giriştiği algı oyunu deşifre oldu.
Kılıçdaroğlu, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesildi.
Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi.
Nisan ayında gelen faturayı da ödemeyen Kılıçdaroğlu elektriğinin kesildiğini eşinden öğrendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Kendisinden başka hiç kimsenin sözde eylemine katılmadığı Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen konutunun önünde basın açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca ödemediği fatura ile ilgili olarak, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o" dedi.
TEPKİ ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu'nun fatura üzerinden giriştiği algı operasyonu vatandaştan tepki çekti.
Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nu geceliği 100 bin liralık otel odalarında konaklayıp daha sonra giriştiği bu tiyatro sebebiyle eleştirdi.
KILIÇDAROĞLU TİYATROYU SÜRDÜRDÜ
Kılıçdaroğlu, "Evinin elektriği 4 aydır kesik" iddiasıyla Ankara Keçiören'de oturan Demir ailesi ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ziyarete ilişkin "Kimse keyfi olarak faturamı ödemiyorum demez. Yaşanan trajedi onların kaderi değil. Bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor. Türkiye böyle derin bir trajediyle karşı karşıya." iddiasında bulundu.
"4 AYDIR ELEKTRİKLERİ KESİK" İDDİASI YALAN ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailenin elektriğinin 4 aydır kesik olmadığı ortaya çıktı.
Güllü Demir'in elektrik borcu sebebiyle 31.03.2022 tarihinde elektriği kesildiği öğrenilirken 05.04.2022'de borcun ödenmesi ile birlikte elektrik verildiği ortaya çıktı.
2 KEZ PANDEMİ VE DOĞAL GAZ YARDIMI ALDI
Öte yandan Güllü Demir'in 2 kez pandemi yardımı Şubat ayında da doğal gaz yardımı aldığı Bu iki başvuru haricinde, ne çocuklarının ihtiyaçları ne de diğer konular için hiçbir şekilde başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı.
SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Eşinden boşanan ve kızlık soyadı olan 'Demir'i kullanan Gülce Konca'nın öte yandan yaralama tehdit ve intihara teşebbüsten kaydı olduğu ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sonuç tarihi belli oldu! EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?
- O maaşlara da zam ufukta göründü! 800-850 TL civarı artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
- Engelli, işsizlik, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine ek zam! En düşük maaş 8.622 TL'ye yükselecek! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE - TÜFE Nisan ayı oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU SAYFASI: Bekçilik alımı hangi illerde, ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman? İl il kontenjanlar...
- Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı kira zammı son durum nedir?
- Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Mayıs ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?
- Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Bayramdan sonra okullarda maske yasağı bitecek mi? Son gelişmeler...
- Regl olunca oruç bozulur mu? Diyanet açıklaması: Oruçluyken regl (adet) olunursa oruç bozulur mu?