Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı: Elektrik borcunu ödeyebilirim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik borcunu ödememe konusunda provokasyona soyunan ve bugün yasal süresi dolduğu için elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu tiye alarak çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'na faturayı bizzat ödemeyi teklif eden Akşener, "Elektrik kesik kalmaya devam ederse Selvi Hanım'ın durumu zor." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ay boyunca elektrik faturalarını ödemedi. Bu elektrik faturası provokasyonu sonrasında yönetmelik gereği Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin tedarik şirketi tarafından elektriği kesildi.
"AZ ÖNCE HABER GELDİ"
Kılıçdaroğlu, durumu "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" diyerek duyurdu.
AKŞENER: MÜSAADE EDERSENİZ BEN ÖDEYEYİM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na tiye alarak çağrı yap
tı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını ifade eden Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Faturanızı ben ödeyebilirim" dedi.
"SELVİ HANIM'IN İŞİ ZOR"
Akşener açıklamasında şunları söyledi: "Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''
"UZATMA KILIÇDAROĞLU REZİL OLDUN" MESAJI
'Faturanı ben ödeyeyim' şeklindeki çıkış, Kılıçdaroğlu'na verilen "Bitir uzatma rezil olduğun kadar oldun, ucuz şovlara gerek yok" mesajı olarak da yorumlandı.
BAKAN DÖNMEZ: FATURAMI BEN DE ÖDEMESEM KESERLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışının ardından yaptığı açıklamada, "Düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem hiç gözümün yaşına bakmaz elektrik şirketi hizmeti keser" demişti.
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