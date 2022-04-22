Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu ti’ye aldı: Elektrik borcunu ödeyebilirim

"UZATMA KILIÇDAROĞLU REZİL OLDUN" MESAJI

'Faturanı ben ödeyeyim' şeklindeki çıkış, Kılıçdaroğlu'na verilen "Bitir uzatma rezil olduğun kadar oldun, ucuz şovlara gerek yok" mesajı olarak da yorumlandı.

BAKAN DÖNMEZ: FATURAMI BEN DE ÖDEMESEM KESERLER



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışının ardından yaptığı açıklamada, "Düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem hiç gözümün yaşına bakmaz elektrik şirketi hizmeti keser" demişti.