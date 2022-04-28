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Peygambere hakarete ceza yok! Deniz Furkan Talu ilk duruşmada serbest kaldı

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Giriş Tarihi: 28.04.2022 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
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Peygambere hakarete ceza yok! Deniz Furkan Talu ilk duruşmada serbest kaldı

Sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden sanık Deniz Furkan Talu 5 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme, Talu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

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