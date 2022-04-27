Akıllı sayaç gerçeği ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun gittiği evde elektrik yoktu yalanına yönelik Bakan Fatih Dönmez’den yeni açıklama

96 MİLYON 863 BİN LİRALIK DESTEK

Dönmez, Çayırhan'da çalışan madencilerin hak ve hukukunu korumaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Kimse endişe etmesin Çayırhan bize emanet." ifadesini kullandı.

Çayırhan'da yürütülen Kömür Gazlaştırma ve Hidrojen Üretimi Ar-Ge'siyle temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım atıldığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaparak 10 megavat Termal Isı Girdili Kömür Gazlaştırma Tesisi yapımı için proje çalışmalarına başladık. Tesis dört farklı aşamadan oluşacak. Şu an projeyi yürüten hocamız karbon yakalama teknolojileri konusunda araştırma yapmak ve piyasa araştırmalarında bulunmak üzere Norveç'te çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah burada da gelişmeler yaşandıkça kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Dönmez, yaşanan küresel istikrarsızlık nedeniyle kömür fiyatlarının olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, "İşletmelerimizin en az etkilenmesi için bu yılın ilk 3 ayında 96 milyon 863 bin lira destek ödemesi yaptık. Bu ödemelerden yaklaşık 10 bin madencimizi istihdam eden 49 işletme yararlanıyor." ifadelerini kullandı.