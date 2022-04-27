Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Çok sayıda bakanlıkta görevden alma ve yeni atamalar

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığında açık bulunan, İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Karabörklü, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı atandı. Ticaret müfettişliğine, yeterlik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcıları Rıdvan Candan, Halil Bayındır ve Salih Ulutaş getirildi.