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Son dakika | Gaziosmanpaşa'da korkutan patlama!

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika | Gaziosmanpaşa’da korkutan patlama!

Son dakika haberi...İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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