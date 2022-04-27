Son dakika: Putin-Zelenskiy görüşmesi olacak mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş açıklama

Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, "Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, toplantıda Türkiye'nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bakan düzeyinde bizlerin ortaya koyduğumuz bir tavır var. Krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra ise bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rus ve Ukraynalı bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ateşkesin bir an önce sağlanması için masaya oturulması için gayrette bulunuyor.

Birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz."