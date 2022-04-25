Millet İttifakı’nda çanlar çalıyor! Kemal Kılıçdaroğlu sus pus Meral Akşener HDP’li Garo Paylan’ı kınadı





TANRIKULU'NA TEPKİ

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da provokasyona yeltendi. Tanrıkulu'nun Twitter hesabından yaptığı "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" paylaşımına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

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