Millet İttifakı’nda çanlar çalıyor! Kemal Kılıçdaroğlu sus pus Meral Akşener HDP'li Garo Paylan'ı kınadı
Son dakika haberine göre: HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 'sözde Ermeni soykırımının tanınmasına yönelik verdiği kanun teklifi Millet İttifakı'nda çatlağa yol açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ortağı HDP'nin sözde Ermeni soykırımı teklifine ses çıkarmaz ve görmezden gelirken İYİ Parti lideri Meral Akşener şiddetle kınadı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP'li Paylan'ın teklifi için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ,"TBMM'ye verdiği sözde 'soykırım' teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum.
Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez" değerlendirmesinde bulundu.
HDP - CHP işbirliğine karşı çıktığı için İYİ Parti'deki görevlerinden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise," ABD'de 'Soykırım Yalanı' tezgâhtarlarının maşası olan terör destekçisi HDP ve Garo Paylan da bilsin ki:
Tehcir, bir soykırım değil, Türk Milleti'nin varlık iddiasının tarihî ve mecburi bir hamlesidir. Allah ömür verdikçe, hadsiz hainlere doğruları haykırmaya da devam edeceğiz" sözleri ile tepkisini dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı aşamasında HDP'den destek bekleyen Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi Paylan'a yönelik herhangi bir tepki göstermedi. Siyasi kulislerde, CHP'nin sessizliğinin gizli İttifak ortaklığından kaynaklandığına dikkat çekildi.
TANRIKULU'NA TEPKİ
Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da provokasyona yeltendi. Tanrıkulu'nun Twitter hesabından yaptığı "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" paylaşımına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
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