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Bakan Bozdağ'dan HDP'li Paylan'ın "sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifi"ne kınama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Bakan Bozdağ’dan HDP’li Paylan’ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifi"ni sosyal medya hesabından kınadı. Bakan Bozdağ paylaşımında, “Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

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