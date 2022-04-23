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HDP'nin 1915 provokasyonuna net yanıt! TBMM Başkanı Şentop Paylan'a iade etti

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Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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HDP’nin 1915 provokasyonuna net yanıt! TBMM Başkanı Şentop Paylan’a iade etti

HDP'li Garo Paylan tarafından TBMM'ye sunulan 1915'teki sözde soykırımı tanıyan yasa teklifi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi.

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