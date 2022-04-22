HDP'den sözde Ermeni Soykırımı'na yönelik yeni provokasyon: Garo Paylan TBMM'ye kanun teklifi verdi
HDP her yıl klasikleşen sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin propagandasına başlarken, HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandaya başladı.
HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.
HDP BİLDİĞİNİZ GİBİ
HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
SÖZDE SOYKIRIMI TANIYIN
Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- KYK bursları ne zaman yatacak? KYK Mayıs ayı bursu bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Bayram kredisi ile nakit ihtiyacı olanlar rahat nefes alacak! 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası duyuruldu
- 2000'den önce emekli olanlar dikkat! Emekliye yeni zam! Yüzde 22.81 oranı kesinleşti! Nisan, Mayıs, Haziran sıfır çıksa bile...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Borsa çöktü mü, ne oldu? 22 Nisan Borsa devre kesici ne kadar, kaç dakika sürer? BORSA SON AÇIKLAMALAR...
- Engellilere 1.100 TL ikramiye var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? TEFE-TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI...
- Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı? EGM ve PA DUYURU LİSTESİ...
- İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?