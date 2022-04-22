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HDP'den sözde Ermeni Soykırımı'na yönelik yeni provokasyon: Garo Paylan TBMM'ye kanun teklifi verdi

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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HDP’den sözde Ermeni Soykırımı’na yönelik yeni provokasyon: Garo Paylan TBMM’ye kanun teklifi verdi

HDP her yıl klasikleşen sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin propagandasına başlarken, HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandaya başladı.

HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP BİLDİĞİNİZ GİBİ

HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

SÖZDE SOYKIRIMI TANIYIN

Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" diye konuştu.

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