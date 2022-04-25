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Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Ankara’da 3,7 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu?

Son dakika haberine göre; Ankara Çubuk'ta 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.45 olarak açıklanırken derinliği 6.96 km olarak kaydedildi.

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