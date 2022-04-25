Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadelede net konuştu: Kandil’e kadar yolu var!





MONTRÖ VE KARADENİZ

Montrö Antlaşması'nın 19'unca maddesi çerçevesinde savaşan taraf olduğu için Boğazları zaten Rusya'ya ve Ukrayna'ya da kapatmış bulunuyoruz. NATO da bu savaşta Ukrayna'ya destekliyor.

Hal böyle olunca NATO müttefiklerinin Karadeniz'e giriş çıkışları da hassasiyet oluşturacaktır. Bizim verdiğimiz mesajlar: Heyecan yapmayın, panik yapmayın, karşı tarafta da panik olabilir.

Şu an Karadeniz'de buraya sahildar olmayan herhangi bir ülkenin savaş gemisi bulunmuyor.

Bizim ne kadar müttefikimiz varsa onlar üzerindeki itibarımız iç işlerine karışmamaktan geliyor. Biz herhangi bir harekât tarzı empoze etmeden Libya'nın birliğini, beraberliğini, tek Libya'yı destekliyoruz. Kendi probleminizi kendiniz çözün diyoruz.