CHP'de kayıp hediye skandalı! Özel kalemden artanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika haberine göre: CHP’li belediyelerin genel merkeze yaranmak için gönderdikleri hediyeler buhar oldu. Belediye başkanlarının yaranmak maksadıyla dünyaca ünlü markaları satışını yapan lüks bir mağazadan belediyenin kasasından çıkan parayla aldıkları hediyelerin CHP Genel Merkez binasında nasıl pay edildiği ortaya çıktı.
CHP'li belediyelerin genel merkeze yaranmak için gönderdikleri hediyelerin kaybolması CHP genel merkezini karıştırdı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki elbiseler iddiaya CHP genel merkezinde kayboldu.
Ayrıca, yine iddiaya göre Ankara Yanimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile İzmir Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü'nün gönderdiği çeşitli hediyelerde genel merkezde sırra kadem bastı.
HEDİYELERE BÖCEK KAMUFLAJI
CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderilen pahalı hediyelerin nasıl kaybolduğu ve kimler tarafından paylaşıldığına dair bilgilere yine SABAH ulaştı.
İddiaya göre özel kalem müdürü D.G. ile koruma müdürleri H. ve C., hediyeleri, "İçinde böcek olabilir" gerekçesiyle, güvenlik önlemi adı altında 12. katında görevli odacı M. aracılığıyla depoya indirtti.
Değerli hediyeler bu üç isim tarafından önce kendi aralarında pay edildi. Maddi değeri ve ürün kalitesi bulunmayan hediyeler ise diğer sekreter ve danışmalara verildi. Paylaşım işlemi bittikten sonra geriye kalan hediyeler ise Kılıçdaroğlu'nun evine gönderildi.
HEDİYE PAYLAŞIMDAN SİLSİLE ŞÖYLE
Kendisini genel başkan yardımcısının üzerinde görüp, belediye başkanlarına talimat bile veren özel kalem müdürü D.G., hediye paylaşımında ilk sırada yer aldı. D.G.'yi korumalar H. ile C., genel başkan yardımcısı Seyit Torun'un sekreteri D. ile yine genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın sekreteri Ü. ile Kılıçdaroğlu'nun şoförü C. takip etti.
Ayrıca genel başkan yardımcılarının iki sekreterinin de Anadolu'daki belediyeleri arayarak özel hediyeler istediği, bu durumun genel merkezdeki personel tarafından rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.
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