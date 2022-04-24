CHP’de kayıp hediye skandalı! Özel kalemden artanlar Kemal Kılıçdaroğlu’na gidiyor

Değerli hediyeler bu üç isim tarafından önce kendi aralarında pay edildi. Maddi değeri ve ürün kalitesi bulunmayan hediyeler ise diğer sekreter ve danışmalara verildi. Paylaşım işlemi bittikten sonra geriye kalan hediyeler ise Kılıçdaroğlu'nun evine gönderildi.