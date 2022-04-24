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Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul edecek

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek. Guterres, daha sonra salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.

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