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Safranbolu Belediyesi'nde tedirgin eden olay! CHP'li Başkan Elif Köse kendi tesislerinde zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Safranbolu Belediyesi’nde tedirgin eden olay! CHP’li Başkan Elif Köse kendi tesislerinde zehirlendi

Son dakika haberi...Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırıncıların düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere başvurdu. CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kendi tesislerinde yedikleri iftar yemeğinden zehirlendi. Zehirlenenler arasında CHP ilçe Başkanı Bahtiyar Yaşar’da bulunuyor.

Safranbolu Belediyesi'nin Sosyal Tesisler Restoranında fırıncılar tarafından iftar yemeği düzenledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de davetli olduğu iftar yemeği sonrası aralarında fırıncı esnafının da bulunduğu 24 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu.

Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 24 kişi tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sonrası İl Tarım ve Gıda Müdürlüğü ise yemeklerden numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KENDİ TESİSLERİNDE ZEHİRLENDİ
Restore edilerek 2021 yılının Kasım ayında halkın hizmetine sunulan Safranbolu Belediyesine ait Aslanlar mevkiinde ki sosyal tesislerde bu akşam iftar yapan çoğunluğunu fırıncı esnafının oluşturduğu bir grup ile bir aile yemeğinde buluşan doktor ve avukatlardan oluşan başka bir gruptan yaklaşık 40 kişi gece saatlerinde mide bulantısı ishal ve mide ağrısı nedeniyle Safranbolu Devlet Hastanesi başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların bir kısmına serum tedavisi uygulanırken bazılarının ise ayakta tedavi edilirken, bazı hastalarda gözlem amaçlı müşahede odasında tedaviye alındılar.

Safranbolu'da daha önceki Belediye yönetimi sırasında SAKEM (Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi) olarak özellikle kadınlara eğitim ve beceri kurslarının verildiği bina restore edilerek 2021 nin Kasım ayında belediye yönetimin gelir getirmesi amacıyla Belediye sosyal tesisler olarak Halkın hizmetine sunulmuştu. İftarda patates püreli rosto yemeği olduğu öğrenildi. Konu üzerine hem Belediye hem de Sağlık Müdürlüğü yemeklerde numune aldılar.

Gıda zehirlenmesi yaşayan çoğunluğunun fırıncı esnafının olduğu, aralarında Belediye Başkanı Eli Köse, bazı belediye personeli ve CHP ilçe Başkanı Bahtiyar Yaşar'da bulunduğu öğrenilirken, şu ana kadar hayati tehlikesi bulunan kişinin olmadığı belirtildi.

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