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CHP'nin içindeki rant kavgasında yeni perde! CHP'li Serdar Aksoy Tuncay Özkan ile yaşadığı ihale diyalogunu A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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CHP’nin içindeki rant kavgasında yeni perde! CHP’li Serdar Aksoy Tuncay Özkan ile yaşadığı ihale diyalogunu A Haber’de anlattı

CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan ve 7 ay tutuklu kalan CHP'li Serdar Aksoy A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aksoy, Tuncay Özkan'ın belediyeyi ziyareti esnasında yaşanan diyalogları paylaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına ilişkin de konuştu. İşte CHP içinde yaşanan rant ve vurgun iddialarına ilişkin detaylar...

Geçtiğimiz yıl CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

7 ay tutuklu kalan Serdar Aksoy başına gelenlerden partisinin sorumlu olduğunu iddia ederek A Haber'e özel flaş açıklamalarda bulundu.

SEÇİMLER SONRASI TUNCAY ÖZKAN GÖRÜŞMEK İSTEDİ

31 Mart seçimlerinden sonra Tuncay Özkan, Menemen Belediyesi'ne geldi. Makam odama çıkarken başka bir odada görüşmeyi talep etti. Başka bir odaya geçerken telefonları uçak moduna alın dedi.

2 FİRMAYA İŞ VERİLMESİ TALEBİ

İçeride AND adlı asansör firmasının Menemen'deki tüm asansör işlerini alması noktasında belge getirdi. Bunu imzalamamı istedi. Diğer yandan da Güneş Medya Ajansı'na ilişkin de aynı belgeyi istedi. Ve bunu genel başkanın talimatı var diyerek yaptırdı.

TALİMATI KILIÇDAROĞLU MU VERDİ?

Kılıçdaroğlu'nun bu tür işlere gireceğini asla düşünmüyorum. Bu sırada Seyrek mevzusu açıldı. 1 milyon metrekarelik bir alanı açık ihaleye çıkmak istedik.

BELEDİYEDE RANT OLMAZ

Devreye bir takım iş adamları girdi rezidanslara davet edildim. Bana açık ihale değil pazarlık usülü yapalım dediler. Nasıl asansör ve medya kuruluşuna karşı çıktıysam Seyrek'i de kabul etmedim. Belediye içinde rant olmaz.

SAHTE EVRAKLAR NEDENİYLE 8 AY YATTIM

Bu olayları kabul etmedikten sonra cezaevine girdim. Adıma oluşturulan evrak sahte çıktı. Sahte evraktan içeriye girip sekiz ay yattım. Bir şekilde ben mağdur edildim. Milletvekili sahte evrakı birilerinden aldı getirdi. Ben linçe uğradım. Ailemle beraber linç edildim ben.

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