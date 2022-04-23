CHP’nin içindeki rant kavgasında yeni perde! CHP’li Serdar Aksoy Tuncay Özkan ile yaşadığı ihale diyalogunu A Haber’de anlattı

2 FİRMAYA İŞ VERİLMESİ TALEBİ

İçeride AND adlı asansör firmasının Menemen'deki tüm asansör işlerini alması noktasında belge getirdi. Bunu imzalamamı istedi. Diğer yandan da Güneş Medya Ajansı'na ilişkin de aynı belgeyi istedi. Ve bunu genel başkanın talimatı var diyerek yaptırdı.