CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TESKİ için flaş iddia! 1,5 milyar TL’yi batırdılar haciz yolda

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan TESKİ yönetiminin 1,5 milyar TL'lik bütçeyi batırdığını öne sürerek, kurumun aynı zamanda Süleymanpaşa Belediyesine olan borcunu vermediğinden mahkeme sürecinden sonra haciz işlemi başlatılacağını belirtti.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni yapılan asfaltlama çalışmalarının Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kazınması Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini defalarca karşı karşıya getirmişti. İki belediye arasındaki tartışmalar sürerken, gazetecilere açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ'nin 1,5 milyarlık gibi dev bir bütçeyi batırdığını, aynı zamanda TESKİ'nin Süleymanpaşa Belediyesine olan borcunu ödemediğinden mahkemeye başvurduklarını ifade etti. Mahkeme sürecinden sonra haciz işlemi başlatılacağını da ifade eden Yüksel, TESK'inin Süleymanpaşa Belediyesine olan borcunu vermemek için direttiğini söyledi.

TESKİ'nin altyapı yetersizliklerinden dolayı şehrin büyük sıkıntılar çektiğini ifade eden Yüksel, "Aynı şey devam ediyor. Aynı tas aynı hamam. Bu isimler Devlet Memuru; Genel Müdür, Müdür Yardımcıları. Milletin parasından, vergilerinden devasa bir şekilde maaşını cebine koyuyor. Masa başında oturuyor, koca TESKİ'yi o şekilde idare etmeye çalışıyorlar. Yani altyapı yok. Kanalizasyon bağlantı ilgili başlı başına sorun var, sıkıntı var. Bizim ilçelerin altyapı yatırım programlarına üst yapı koordinasyonu sağlayamayan bir heyet var. Ya dünyadan haberleri yok, inanın buna. Hala aynı kazı sistemi devam ediyor. Biz şimdi göreceksiniz 1 ay içerisinde asfaltlar başlayacak. Biz yapacağız onlar kazacaklar. Biz yapacağız onlar kazanacaklar. Yani TESKİ taşeronlarını zengin etmeye devam edecek" dedi.