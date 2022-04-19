CHP'de kayıp hediye skandalı! Milletin parasıyla aldıkları hediyeler buhar oldu
Son dakika haberine göre: CHP’li belediyelerin genel merkeze yaranmak için gönderdikleri hediyeler buhar oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderdiği 45 bin liralık hediye de kayıp.
2019 seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz "Bankamatikçiler" diyerek 3 binden fazla işçinin ekmeğiyle oynayan ve yarım kalan projelerin yüzde 90'ına bir çivi dahi çakmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki kıyafetlerin nereye gönderildiği merak konusu olmuştu. Yaklaşık bir işçinin 10 aylık asgari ücretine denk gelen hediyelerin CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.
HEDİYELER KAYBOLMUŞ!
Faturaları belediye adına kesilen hediyelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki özel kalem müdürü ile genel başkan yardımcılarının özel kalem müdürleri tarafından hediyelerin teslim alındığı ancak ilgili yerlere teslim edilmediği ve kaybolduğu öne sürüldü.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Zeydan Karalar'ın dışında Ankara Yanimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in de CHP Genel Merkezi'ne yine aynı mağazadan elbiseler gönderip faturaları belediye adına kestirdikleri öğrenildi. İzmir Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü'nün ise hediye olarak genel merkeze kablosuz kulaklık gönderdiği ortaya çıktı.
O DA ŞARAP GÖNDERMİŞTİ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de 2021 yılı yılbaşı hediyesi olarak meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına kolilerle şarap ve çerez göndermişti. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şehrin protokol isimleri ve meclis üyelerine yılbaşı hediyesi olarak gönderdiği şarap ve çerezler büyük tepkiye neden olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2022 SINAVI: YKS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? ÖSYM, AYT, TYT, YDT üniversite sınav tarihleri açıklandı mı?
- Suwen halka arz sonuçları açıklandı mı? Suwen hisse ne zaman borsada işlem görecek? Arz sonuçları...
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı?
- 18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...
- Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı desteklemeleri ödendi mi? Tarih açıklaması...
- MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı?
- ASKERLİK MAYIS CELBİ YER ÖĞRENME: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı?
- Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...
- ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...
- Son dakika: Valilik duyurdu! Hakkari'de 15 günlük yasak
- Emekli bayram ikramiyeleri için kritik tarih... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi artacak mı?
- 23 Nisan şiirleri: 2022'ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...