CHP’nin içindeki rant kavgasında yeni perde

CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan ve 7 ay tutuklu kalan CHP'li Serdar Aksoy A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aksoy, Tuncay Özkan'ın belediyeyi ziyareti esnasında yaşanan diyalogları paylaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına ilişkin de konuştu. İşte CHP içinde yaşanan rant ve vurgun iddialarına ilişkin detaylar...