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CHP'nin içindeki rant kavgasında yeni perde

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Giriş: 23.04.2022 22:13
CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan ve 7 ay tutuklu kalan CHP'li Serdar Aksoy A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aksoy, Tuncay Özkan'ın belediyeyi ziyareti esnasında yaşanan diyalogları paylaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına ilişkin de konuştu. İşte CHP içinde yaşanan rant ve vurgun iddialarına ilişkin detaylar...
CHP’nin içindeki rant kavgasında yeni perde
CHP'nin içindeki rant kavgasında yeni perde
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