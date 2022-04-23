23 Nisan 2022, Cumartesi
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CHP'nin içindeki rant kavgasında yeni perde
CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan ve 7 ay tutuklu kalan CHP'li Serdar Aksoy A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aksoy, Tuncay Özkan'ın belediyeyi ziyareti esnasında yaşanan diyalogları paylaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına ilişkin de konuştu. İşte CHP içinde yaşanan rant ve vurgun iddialarına ilişkin detaylar...