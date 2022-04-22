Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Bursa ve İstanbul saldırıları Kandil’den gelen talimat

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarınan derlenenler;

Kuzey Irak'taki Pençe harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den de gelen talimatla yakın yıkın gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti içerisindeler. Biliyorsunuz Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Malesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu. Fakat tüm mağaralara inlere girmeye devam ediliyor.

Bunun yanında bütün teknolojik imkanlarla füzelerimizle saldırılar devam ediyor. Bu tabi sonuna kadar temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.