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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Bursa ve İstanbul saldırıları Kandil'den gelen talimat

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Bursa ve İstanbul saldırıları Kandil’den gelen talimat

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursa ve İstanbul'daki terör saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kandil'den gelen talimatı yerlerine getiriyorlar" dedi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Başkan Erdoğan, "Putin ile yeniden görüşmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarınan derlenenler;

Kuzey Irak'taki Pençe harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den de gelen talimatla yakın yıkın gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti içerisindeler. Biliyorsunuz Pençe harekatında etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Malesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı 3 oldu. Fakat tüm mağaralara inlere girmeye devam ediliyor.

Bunun yanında bütün teknolojik imkanlarla füzelerimizle saldırılar devam ediyor. Bu tabi sonuna kadar temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan usanmadan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

UKRAYNA RUSYA KRİZİ

Sonuçlar olumlu fakat tabi tam istedğimiz gibi değil fakat daha iyi olacak ümitsiz değiliz. Bugün arkadaşlarımız Sayın Putin ve Zelenskiy ile irtibat kuracaklar. İnşallah İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Davetimize icabet ederlerse inşallah bu toplantıyı İstanbulumuzda gerçekleştiririz.

Operasyonda şu anda Mehmetçiğimiz çok büyük başarılar elde ettiler ediyorlar tabi bu inlerde mağaralarda yani bir çok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay iş değil mağaralara giriyorsunuz. Oralarda kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor.

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