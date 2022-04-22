Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan umutlandıran sözler: 21 ilde yoğun bakım hastası yok

"Bilim Kurulu toplantısını geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle erteledik. Geçen haftada söylemiştim; özellikle Bilim Kurulu'nda okullarda maske olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacağız. Hepimizin gördüğü gibi salgın giderek etkisini yitiriyor ve azalmış oluyor. Omicron varyantıyla birlikte hastane yükünün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. Türkovac aşımız da üretilmeye devam ediliyor. Herhangi bir tedarik sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın hele belli bir yaş üzeri olan ve belli risk altında olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Salgın bitiyor, artık aşıya da ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonunun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz. Türkovac'da özellikle Omicron varyantına önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu anlamda güvenle rahatla herkesin kullanması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu son derece önemli halen Avrupa'da birçok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bu geldiği noktayı önemli buluyorum."

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