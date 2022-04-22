Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran sözler: 21 ilde yoğun bakım hastası yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklık olduğunu düşündüklerini söyledi. Türkiye'de son dönemlerde salgın nedeniyle yoğun bakım hastalarının sayısının azaldığını anlatan Bakan Koca, "Son dönemlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Bakan Koca'yı havalimanında Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile protokol üyeleri karşıladı. Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret ederek burada kente ilişkin bilgiler alan Bakan Koca, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'nin sağlık altyapısı anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu anlatan Bakan Koca, şöyle konuştu:
"Salgının günlük hayatımızdan çıktığını her fırsatta dile getiriyoruz. Artık aşımız var, ilacımız da var. Dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklık olduğunu düşünüyoruz. Nitekim son dönemlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı. Bunlar arasında Adıyaman da var. Bugün Adıyaman özelinde baktığımızda dün sadece 1 yeni vaka ve 33 günde vefat yaşanmadığını söyleyebiliriz. Salgın başından bu yana hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta en düşük sayıları görüyoruz. Ülkemiz genelinde gidilen olumlu gidişat Adıyaman'da da belirgin olarak hissedilmektedir. Koronavirüs süreci sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği, sağlık altyapısının gücü ve sağlamlığı acısından Türkiye'nin, dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu gösterdi."
Vatandaşları hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri konusunda uyaran Koca, şöyle devam etti:
"Bilim Kurulu toplantısını geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle erteledik. Geçen haftada söylemiştim; özellikle Bilim Kurulu'nda okullarda maske olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacağız. Hepimizin gördüğü gibi salgın giderek etkisini yitiriyor ve azalmış oluyor. Omicron varyantıyla birlikte hastane yükünün çok azaldığını artık biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. Türkovac aşımız da üretilmeye devam ediliyor. Herhangi bir tedarik sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımızın hele belli bir yaş üzeri olan ve belli risk altında olan vatandaşlarımızın asla ve asla hatırlatma dozlarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Salgın bitiyor, artık aşıya da ihtiyaç kalmadı gibi düşünmemeliyiz. Aşılı olan vatandaşlarımızın özellikle akciğer enfeksiyonunun daha az olduğunu hatta akciğere inmediğini biliyoruz. Türkovac'da özellikle Omicron varyantına önemli oranda etkili olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bu anlamda güvenle rahatla herkesin kullanması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu süreçte özellikle ilk pikten sonra şu an Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu son derece önemli halen Avrupa'da birçok ülkede vaka sayılarını ve hastane yükünü hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bu geldiği noktayı önemli buluyorum."
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