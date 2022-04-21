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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya Pençe-Şimşek bölgesinde darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Terör örgütü PKK’ya Pençe-Şimşek bölgesinde darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullanıldı.

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