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Pençe-Kilit'te 42 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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Pençe-Kilit’te 42 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 42 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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