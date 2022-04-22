Pençe - Kilit Operasyonu Murat Karayılan'ı panikletti! Sırada Kandil var
Son dakika haberine göre: ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ ile terör örgütünü kıskaca alan Mehmetçik, ilerleyişini sürdürüyor. Sıradaki hedefin, örgütün sözde ana karargâhı Kandil ile Gare bölgesinin olduğu belirtiliyor. Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.
Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların Zap Vadisi, Avaşin Vadisi ve Metina bölgesinde 'Hilal' şeklinde üç koldan ilerleyişi sürerken, bölgede güvenli alanların oluşturulmasından sonra sıradaki hedef ise, örgütün sözde ana karargâhı Kandil ile Gare olduğu belirtiliyor.
Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Operasyonun 2'nci gününde açıklamalarda bulunan Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.
YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu.
Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.
PENÇE'DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.
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