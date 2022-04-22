Pençe - Kilit Operasyonu Murat Karayılan’ı panikletti! Sırada Kandil var

Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.