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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele seslendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele seslendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’na katılan personele telsiz ile seslendi. Bakan Akar konuşmasında, “Mavi Vatan’ın yılmaz koruyucuları kahraman Levend’ler; denizlerimiz sakin, pruvanız neta, yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

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