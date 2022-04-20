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Son dakika: PKK'nın üst düzey ismi Türkiye'ye getirildi! Pençe Kilit Operasyonu öncesi teslim olmuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: PKK’nın üst düzey ismi Türkiye’ye getirildi! Pençe Kilit Operasyonu öncesi teslim olmuştu

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın üst düzey bir ismi Pençe Kilit Operasyonu'ndan 1 hafta önce teslim olmuştu. Zap'taki üst düzey PKK'lı ikna yolu ile Türkiye'ye getirildi.

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