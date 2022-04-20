Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristler köşeye sıkıştı! Bordo bereliler tepeleri kontrol altına alıyor

Sözde elebaşlarının da içinde bulunduğu Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler burada yerleşti. Zap'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişte kullanılan tek yer de kapatılarak terör örgütünün psikolojisinin tamamen bozulması amaçlanıyor. Böylece Mehmetçik, yurt içinde teröristleri abluka altında tutarken, sınır ötesinde de can damarlarını kestiği örgütün 'bahar' planlarını suya düşürecek. TSK'nın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı operasyonunun Irak'ın egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edildiği vurgulandı.