Pençe-Kilit operasyonu hangi aşamada? Hedefteki bölgeler neden önemli?

"Artık bu bölgede bir terörist kaçışının söz konusu olmayacağını söyledik. Zaten şu anda kadar gelen veriler de bunu doğruluyor. Tüm Türkiye bu bölgede yapılan operasyona kilitlenmiş durumda ve yakından takip ediyor. 4 kademeli operasyon ilk başta savaş uçaklarımızın güçlü vuruşlarıyla başladı. Bu bombalamada etkisiz hale gelenler oldu teröristlerden.