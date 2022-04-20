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Pençe-Kilit operasyonu hangi aşamada? Hedefteki bölgeler neden önemli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Pençe-Kilit operasyonu hangi aşamada? Hedefteki bölgeler neden önemli?

Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz gece yarısı Zap, Avaşin ve Basiyan’da yer alan terör yuvalarına yönelik olarak Pençe-Kilit Harekatını başlattı. Harekat kapsamında hedeflenen yerler ele geçirilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Harekat başarılı şekilde devam ederken Türkiye sınırda güvenlik çizgisi oluşturarak teröristlerin yurda girişini bitirmek istiyor. Peki Pençe-Kilit harekatı genişleyecek mi? Pençe-Kilit harekatında ana hedef aslında Kandil mi? Kandil'in anahtarı Pençe-Kilit mi? Köşeye sıkışan PKK ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu" başlatıldı. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Operasyonu ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'lar destekledi. Komandolar ve bordo-bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurları hedefleri tam isabetle vurdu. Bölgede 400 terörist kıskaca alındı. Operasyon ile ilgili gelişmeleri Üyesi Dr. Eray Güçlüer şöyle değerlendirdi:

"Artık bu bölgede bir terörist kaçışının söz konusu olmayacağını söyledik. Zaten şu anda kadar gelen veriler de bunu doğruluyor. Tüm Türkiye bu bölgede yapılan operasyona kilitlenmiş durumda ve yakından takip ediyor. 4 kademeli operasyon ilk başta savaş uçaklarımızın güçlü vuruşlarıyla başladı. Bu bombalamada etkisiz hale gelenler oldu teröristlerden.

Yapılan atışlardan sonra bölgeye yakın olan teröristlerin yön duygularının kaybolduğu yönünde bilgiler var. Telsiz mesajlarından elde edilen bilgiler var. Bunları zaman zaman açık kaynaklardan da görüyoruz. Uçaklardan atılan bombalardan sonra obüsler ve ÇNRA atışları yapıldı.

Bu atışlardan sonra bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı nokta atışı yapabilen helikopter filoları deveye girdi. Burada bir helikopter filosundan bahsediyoruz. Burası dik yamaçların, yalçın kayaların olduğu yerlere komandolarımız kahramanca inip sabaha karşı 4. safhada temizlik operasyonun yapıldığı bir operasyon.

Bu harekat çok detaylı planlanmış. Bu kadar karmaşık bir operasyonu planlayabilmek Türk ordusunun harp kabiliyetini ortaya koyuyor. Artık teröristler çembere alınmış durumda. Bölgeye girişler yapıldı, SİHA'lar sürekli olarak destek sağlıyor. O bölgedeki teröristlerin artık kurtuluşları yok. Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler."

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