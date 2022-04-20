Bursa’daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı değerlendirme: PKK’nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

O dönemde çok yoğun bir şekilde YPG/PKK'nın hendek terörü diye tanımlamış olduğumuz cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimiyle karşılaşmıştık. Darbe girişimi öncesi ve sonrasında özellikle harekatları yaptığımız dönemde hem YPG/PKK hem bunlarla iş birliği yapan yasa dışı silahlı sol halkların birleşil devrim hareketi, hem DEAŞ başta olmak üzere bütün radikaller her türlü terör eylemine ve manüpülatif eylemin altına imza atmışlardı.