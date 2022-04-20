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Bursa'daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: PKK'nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

Son dakika haberi... Kahraman Mehmetçik "girilemez" denilen bölgelerde başarılı operasyonlarını sürdürürken, hain teröristler yine bildikleri yola başvurdu. Bursa'da kalleşçe bir saldırı düzenledi. Peki terör saldırısını kim yaptı? Önce Kocaeli sonra Bursa'daki saldırılar ne anlama geliyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 11:06
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Bursa’daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı değerlendirme: PKK’nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 1 kişi şehit olurken 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

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Bursa’daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı değerlendirme: PKK’nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın olduğu noktada incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, tuzaklanan bombanın aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi. Canbolat, "Elektrik direğine el yapımı patlayıcı konulmuş" ifadelerini kullandı.

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Bursa’daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı değerlendirme: PKK’nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

Kahraman Mehmetçik "girilemez" denilen bölgelerde başarılı operasyonlarını sürdürürken, hain teröristler yine bildikleri yola başvurdu. Önce Kocaeli sonra Bursa'daki saldırılar ne anlama geliyor? Neden cezaevi servisi seçildi?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Bursa’daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı değerlendirme: PKK’nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

Bir savaş var kuzeyimizde. Öte tarafıyla Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili son derece manipülatif bir takım hamlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişten çıkarılacak çok ders var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir terör kuşağına girmiştik.

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Bursa’daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar’dan çarpıcı değerlendirme: PKK’nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

O dönemde çok yoğun bir şekilde YPG/PKK'nın hendek terörü diye tanımlamış olduğumuz cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimiyle karşılaşmıştık. Darbe girişimi öncesi ve sonrasında özellikle harekatları yaptığımız dönemde hem YPG/PKK hem bunlarla iş birliği yapan yasa dışı silahlı sol halkların birleşil devrim hareketi, hem DEAŞ başta olmak üzere bütün radikaller her türlü terör eylemine ve manüpülatif eylemin altına imza atmışlardı.