PKK saldırı için neden Bursa’yı seçti? CHP kendisini PKK’nın söylemine teslim etti! Uzman isimler terör saldırısını A Haber’de yorumladı

CHP KENDİSİNİ PKK SÖYLEMİNE TESLİM ETTİ

Gazeteci Gaffar Yakınca "Bursa sessizliği var muhalefette şu an. Ağızlarını bıçak açmıyor. CHP kendisini PKK söylemine teslim etti. Bursa'da patlama oldu deniyor. Tüp mü patladı kardeşim? Terör örgütlerinin iç yapısı çok zayıfladı." ifadelerini kullandı.