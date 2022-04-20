PKK saldırı için neden Bursa'yı seçti? CHP kendisini PKK'nın söylemine teslim etti! Uzman isimler terör saldırısını A Haber'de yorumladı
Bursa'da cezaevinde görevli koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik yapılan saldırıya ilişkin Gazeteci Gaffar Yakınca ve Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına değerlendirmelerde bulundu. Yakınca CHP'nin artık kendisini PKK'nın söylemine teslim ettiğini vurgularken "Bursa'da patlama oldu deniyor. Tüp mü patladı kardeşim?" dedi. Mahmut Övür ise saldırının neden Bursa'da düzenlendiğine ilişkin fikirlerini paylaştı. İşte detaylar...
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.
Bursa Valisi Canbolat, araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını bildirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Yaşanan saldırıya ilişkin detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında tartışan Gazeteci Gaffar Yakınca ve Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu.
CHP KENDİSİNİ PKK SÖYLEMİNE TESLİM ETTİ
Gazeteci Gaffar Yakınca "Bursa sessizliği var muhalefette şu an. Ağızlarını bıçak açmıyor. CHP kendisini PKK söylemine teslim etti. Bursa'da patlama oldu deniyor. Tüp mü patladı kardeşim? Terör örgütlerinin iç yapısı çok zayıfladı." ifadelerini kullandı.
NEDEN BURSA SEÇİLDİ?
Gazeteci Mahmut Övür "Saldırıda Bursa'nın seçilmesi konusunda Bursa Cezaevi'nde PKK'nın varlığı önceden çoktu. Bence nerede boşluk bulurlarsa oradan girmeyi deniyorlar." dedi.
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